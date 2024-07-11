Hürjet 09. mach hıza ulaştı! O anlar gündemi altüst etti
ABD ve bazı ülkelerin ilgisi çeken ve savunma sanayii için ihracat rekorları kırması beklenen Hürjet ile ilgili heyecanlandıran haber geldi. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığı anlar ortaya çıktı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET, 79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı" dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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