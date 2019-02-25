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Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 45'inci kilometresinde meydana meydana gelen kazada, hurdaya dönen TIR'ın içinde sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi

Gaziantep'te önündeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Bahadır Hazar(55) yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza gece yarısı Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa yönünde giden Bahadır Hazar'ın kullandığı 10 SP 444 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Enver Arık'ın (39) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hazar, çarpmanın şiddeti ile ön tarafı hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bahadır Hazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Başından yaralanan Enver Arık ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bahadır Hazar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
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