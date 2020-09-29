Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu
Adana'da köprünün korkuluklarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü korkunç kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, köprünün korkuluklarına çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtularak hastaneye kaldırıldı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Önce PTS'ye ardından köprü korkuluklarına çarptı
İmamoğlu ilçesi istikametinden Kozan'a doğru seyir halindeki sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ardından da köprünün korkuluklarına çarptı.
Otomobil hurdaya döndü
Kaza sonucu sürücü araç içerisinde sıkışırken, otomobil de hurdaya döndü. Sürücü sağ tarafı komple dağılan otomobilden CANKUR ekiplerince çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.