Hurdalıklardan koleksiyon vitrinlerine

Onlarca yıl boyunca garaj satışlarında, bodrumlarda ve hurdacılarda toz toplayan bej ve krem renkli 90'lar dönemi bilgisayar kasaları, beklenmedik bir ilgiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Eskiden yüzüne bakılmayan bu kasalar artık ikinci el platformlarında antika muamelesi görüyor; bazıları yüzlerce dolara el değiştiriyor. Hatta yalnızca hırpalanmış bir ön plastik paneli 70 dolardan satmaya çalışan satıcılar bile karşımıza çıkabiliyor.

Bugünün bilgisayar kasaları şeffaf cam panelleri ve rengarenk RGB aydınlatmasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip. Ama bu estetik zamanla pek çok kullanıcı için yorucu bir hal aldı. Üstelik temperli cam paneller, küçük bir sarsıntıyla ya da soğuk bir yüzeyle temastan sonra kolayca paramparça oluyor. Daha sade, daha dayanıklı bir şeyler arayanlar ise gözlerini geçmişe çevirdi.

Bu ilginin yalnızca nostaljiyle beslenen yaşlı bir kuşaktan gelmemesi dikkat çekici. Dijital dünyaya doğan Z kuşağı, daha önce plakları, kablolu kulaklıkları ve ilk nesil dijital kameraları yeniden popüler hale getirmişti. Şimdi sıra masaüstü bilgisayarlara geldi. Yapay zeka tartışmalarının ve teknolojik dönüşüm kaygısının yarattığı atmosferden uzaklaşmak isteyen gençler, eski analog sıcaklıkta bir tür sığınak buluyor.

SilverStone ve Thermaltake gibi büyük üreticiler de bu dalgayı fark etmiş durumda. Dışarıdan bakıldığında klasik bir 90'lar kasasını andıran ama içi modern donanıma uygun biçimde tasarlanmış yeni nesil "retro" kasalar üretmeye başladılar. "Sleeper build" olarak bilinen akım, yani dışı köhne içi yüksek performanslı bilgisayar kurma geleneği, aslında uzun süredir meraklılar arasında vardı. Ama şimdi bu kültür çok daha geniş bir kitleye yayılıyor.

SOSYAL MEDYANIN BÜYÜK ETKİSİ

Fiyatların bu kadar hızlı yükselmesinde sosyal medyanın payı büyük. Linus Tech Tips gibi milyonlarca takipçisi olan YouTube kanalları, eski kasaları modern parçalarla donatan videolarıyla ikinci el piyasasını doğrudan sarstı. Tech Tangents, Action Retro ve LGR gibi kanallar ise eski bilgisayarları restore ederek dönemin deneyimini mümkün olduğunca aslına uygun biçimde aktarıyor. TikTok'ta Anna Belle gibi içerik üreticileri 90'ların işletim sistemlerini ve o dönem donanımlarının çalışma mantığını genç izleyicilere anlatarak ciddi bir kitleye ulaştı.

Sonuç olarak erken 90'lara ait bir Intel 386 kasası bugün 110 doların üzerinde fiyat bulurken, Antec Plus gibi dönemin popüler modelleri nisan ayında 341 dolara satıldı. Bir zamanlar hurdacıların 20-30 dolara bile zor elden çıkardığı kasalar için bu rakamlar, hareketin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. 2026'nın bu retro bilgisayar akımı, bazıları için geçici bir hevesten çıkıp geçmişi en uç noktasına kadar yaşama arzusuna dönüşmüş durumda.