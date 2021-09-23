  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Joe Biden'ın konuşması sırasında dünyayı sarsan olay! F-16 havalanıp müdahale etti

Yunan medyası isyan etti: Türkiye'de var bizde neden yok!

CHP'de tiyatro bitmez! Çaycı rolünü bakın kim vermişler

Yılmaz Özdil tokada doymuyor! Hem Atatürk'ün izinde hem paranın peşinde

Biden yönetimine verdi veriştirdi! Çin-ABD arasında gerilim tırmanıyor

Resmen talep yağıyor! Dünya ülkeleri Türkiye'den almak için sıraya girdi

Ufuk Uras Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Onu Fatih'e benzeten Meral Akşener buna çok kızacak! İmamoğlu'nun Yunanistan'ı ziyaret ettiği gün bakın neyin yıldönümü

'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiası! Sağlık Bakanlığından jet hızında açıklama

Türkiye'nin yeni yerli motoru "Baykuş" TEKNOFEST'te! DİHA'ları uçuracak
Yerel Hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
Yerel

Hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Ağrı'da hurdalık eşyaların bulunduğu bahçede çıkan yangın evin çatısına sıçradı. Korkuya neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 18:53:00 - 2021-09-23 19:15:01
Hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Edinilen bilgilere göre Ağrı Merkez Gazi Mahallesi’nde Kemal Taşdemir adlı vatandaşa ait geri dönüşüm için toplanan hurdalık eşyaların bulunduğu bahçede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçede bulunan evin çatısına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Öte yandan yangında mahsur kalan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay