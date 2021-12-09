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Gündem Hurdacının merakı başına bela oldu! Bu hale geldi
Gündem

Hurdacının merakı başına bela oldu! Bu hale geldi

Erzurum'da, bulduğu dört patlayıcıyı evine götüren meraklı hurdacı, evinde inceleme yaptığı sırada patlayıcıların infilak etmesiyle yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:38:00 - 2021-12-09 16:38:36
Hurdacının merakı başına bela oldu! Bu hale geldi

 

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Değirmi Sokak'ta hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi. Evde patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi. Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Gökhan Z.’nin elinde ve kollarında sıyrıklar oluştu. Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gökhan Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansı beklediği sırada rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

 

 

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