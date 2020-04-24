  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hurda patozdan karavan yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de işçi emeklisi Hasan Hüseyin Bütün’ün hurda patoz şasisinden yaptığı karavan ilgi görüyor.

2020-04-24 12:43:06 -
Hurda patozdan karavan yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de işçi emeklisi Hasan Hüseyin Bütün’ün hurda patoz şasisinden yaptığı karavan ilgi görüyor.


63 yaşındaki Hasan Hüseyin Bütün, kullanılmayan eski patoz şasisinden karavan yapma fikrinin Korona virüs (covid-19) salgınında ortaya çıktığını söyledi.


Bütün,” Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanları temastan uzak durmaya iten Korona virüs salgını geçinceye kadar kalabalıktan uzak izole bir hayat yaşamak amacıyla bahçemde atıl durumda bulunan eski patoz şasisinden karavan yapmaya karar verdim. Atık malzemelerden 1,5 ayda tamamladığım karavan 4 bin 500 liraya mal oldu. Karavanın içerisinde lavoba, oturma alanı, soba ve havalandırma bacası bulunuyor. Artık bağ ve bahçelere çalışmaya eşimle birlikte traktörümün arkasına çeki demiriyle bağladığım karavanla gidiyorum. Arazide işimi bitirdiğimde yorgunluğumu karavan içerisinde çay içip dinlenerek geçiriyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı