Hurda patozdan karavan yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de işçi emeklisi Hasan Hüseyin Bütün’ün hurda patoz şasisinden yaptığı karavan ilgi görüyor.

63 yaşındaki Hasan Hüseyin Bütün, kullanılmayan eski patoz şasisinden karavan yapma fikrinin Korona virüs (covid-19) salgınında ortaya çıktığını söyledi.

Bütün,” Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanları temastan uzak durmaya iten Korona virüs salgını geçinceye kadar kalabalıktan uzak izole bir hayat yaşamak amacıyla bahçemde atıl durumda bulunan eski patoz şasisinden karavan yapmaya karar verdim. Atık malzemelerden 1,5 ayda tamamladığım karavan 4 bin 500 liraya mal oldu. Karavanın içerisinde lavoba, oturma alanı, soba ve havalandırma bacası bulunuyor. Artık bağ ve bahçelere çalışmaya eşimle birlikte traktörümün arkasına çeki demiriyle bağladığım karavanla gidiyorum. Arazide işimi bitirdiğimde yorgunluğumu karavan içerisinde çay içip dinlenerek geçiriyorum” diye konuştu.