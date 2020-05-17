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Hurda otomobil içerisinde ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir şahıs, hurda bir otomobil içerisinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:22:57 -
Hurda otomobil içerisinde ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir şahıs, hurda bir otomobil içerisinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Rafetpaşa Mahallesi 5070/1. Sokak’ta iddiaya göre yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan Muammer Ergül (53), sokaktaki hurda bir otomobil içerisinde ölü bulundu. Ergül’ün cansız bedenini bulanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


Muammer Ergül’ün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre kanser tedavisi gördüğü ve tedaviden kaçarak sokakta yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Ergül’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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