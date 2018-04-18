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Hurda otobüs, bilim otobüsüne dönüştü! Çocuklar için yola çıkacak

Bayburt'ta Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, hurdaya ayrılmış bir otobüsten tasarladığı 'Gezici Bilim Merkezi'yle öğrencilere bilimi sevdirmek için köy köy gezmeye hazırlanıyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:14
Hurda otobüs, bilim otobüsüne dönüştü! Çocuklar için yola çıkacak

Daha önce de görev yaptığı okuldaki öğrencileri için çeşitli projeler hayata geçiren Özel, yeni projesi ile görev yeri olan Beşpınar köyü başta olmak üzere, Bayburt'un tüm köylerini "Gezici Bilim Otobüsü" ile tek tek gezerek çocukları Mayıs ayının başlangıcıyla birlikte bilimin zevkli dünyasıyla buluşturacak.

"KIRSALDAKİ ÇOCUKLAR, BU FAALİYETLERDEN YOKSUN"

Özel, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun kırsal kesimde yaşadığını, bu çocukların aynı zamanda kırsal kesimlerde bilim merkezi, müze ve sinema gibi faaliyetlerden de yoksun kaldığını söyledi.

Kırsaldaki öğrencileri bu tür faaliyetlerle buluşturma düşüncesinden hareketle böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Özel, öğrencilerini götürmek yerine faaliyetleri öğrencilerinin ayağına götürmek amacıyla yola çıktıklarını anlattı.

Özel, düşüncelerini Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere ilgili diğer birimlerle de paylaştıklarını ifade ederek "İlimizde atıl durumda olan bir otobüs Valimiz tarafından bize tahsis edilince çalışmalarımıza başladık. Daha sonra projemizin taslağını Milli Eğitim Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımızda bu fikrin gerçekten güzel olduğu kanaatine vardı ve projeyi destekleme kararı aldı." dedi.

"ÇOCUK SESİNİN OLDUĞU HER KÖYE GİDECEĞİZ"

"Gezici Bilim Merkezi" ile kırsal kesimde yaşayan, bilim merkezi ve müze gibi alanlara gidemeyen öğrencilerin bilimin eğlenceli dünyasıyla kaynaştıracaklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Hedefimiz öncelikli olarak köy okulları. Kırsalda bulunan bu okullarımızı Gezici Bilim Merkezi Otobüsü'nde bulunan 50'ye yakın deney setimizle öğrencileri buluşturuyoruz. Malum bu topraklardan birçok bilim insanı çıktı. Nice Piri Reisler, Mimar Sinanlar, Aziz Sancarlar çıkarma sloganıyla çocuk sesinin yankılandığı hiçbir köyümüzü bırakmadan tüm köylerimizi ziyaret edeceğiz."

Projenin mobil olmasını özellikle tercih ettiklerine, bilimin o zevkli dünyasını tüm Türkiye'deki öğrencilerle buluşturmak istediklerine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Hurdaya ayrılmış bu otobüsün bilim merkezine dönüştürmemizin içerisindeki deney setleriyle birlikte maliyeti 375 bin lira. Bu maliyet Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından karşılandı. Otobüs, tasarım aşamasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki proje ekibimizle yaptıktan sonra ihaleyi alan firma tarafından Ankara'da yapıldı."

 

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:14
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