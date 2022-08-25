Hünkar beğendi tarifi nasıl yapılır? Hünkar beğendi püf noktaları ve malzemeleri

Lezzetli yemeklerden olan hünkar beğendi tarifi merak konusu oldu. Peki hünkar beğendi nasıl yapılır?

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Et için:

600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti)

2 adet orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy domates

Beğendi için:

4 adet orta boy patlıcan

1,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ...

Öncelikle 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. Ardından 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın. Fırınlanmış olan patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyin, 15 dakika civarı bekledikten sonra kabukları soyun. Başka bir tavada ise 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından 4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ekleyin. Etler suyunu salıp çekene dek pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ilave edin.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Beğendi hazırlanırken tereyağı yakılmadan un eklenmelidir. ...

Eti tencerede pişirmeniz normalden uzun sürebilir. ...

Beğendi ve etin sıcak şekilde servis edilmesi önerilir. ...

Patlıcanların közmatik içerisinde ya da direkt ocakta közlenmesi çok daha lezzetli bir tat verecektir.