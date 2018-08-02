Hünkar beğendi tarifi

MALZEMELER

50g Margarin

250 kuşbaşı dana eti

1soğan + 1 su bardağı su

1 defneyaprağı

Yarımyemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Tuz +Karabiber

Beğendi için:

30g Margarin

2 bostan patlıcan

1 yemek kaşığı un + 1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz +Karabiber

HAZIRLANIŞI:

Bostan patlıcanların üzerini çatalla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin. Hafif soğuyunca kabuklarını soyun ve bir kâseye alın. Margarini eritin. Unu ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Sütü azar azar katıp karıştırın. Patlıcanı ekleyip karıştırmaya devam edin. Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiberi ilave edip ocaktan alın. Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı et, sarımsak ve defneyaprağını kalan margarin ile kavurun. Salça ve suyu ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Beğendiyi servis tabağına alıp üzerine etleri yerleştirip servis yapın.

Afiyet olsun.