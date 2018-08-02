Hünkar beğendi tarifi
Hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte Hünkar beğendi için yapmanız gerekenler...02 Ağustos 2018 Perşembe 19:30
MALZEMELER
50g Margarin
250 kuşbaşı dana eti
1soğan + 1 su bardağı su
1 defneyaprağı
Yarımyemek kaşığı salça
2 diş sarımsak
Tuz +Karabiber
Beğendi için:
30g Margarin
2 bostan patlıcan
1 yemek kaşığı un + 1 su bardağı süt
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz +Karabiber
HAZIRLANIŞI:
Bostan patlıcanların üzerini çatalla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin. Hafif soğuyunca kabuklarını soyun ve bir kâseye alın. Margarini eritin. Unu ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Sütü azar azar katıp karıştırın. Patlıcanı ekleyip karıştırmaya devam edin. Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiberi ilave edip ocaktan alın. Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı et, sarımsak ve defneyaprağını kalan margarin ile kavurun. Salça ve suyu ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Beğendiyi servis tabağına alıp üzerine etleri yerleştirip servis yapın.
Afiyet olsun.
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