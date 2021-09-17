Hünkar beğendi nasıl yapılır? Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi
Orijinal hünkar beğendi tarifi | Akşam yemeği için saray mutfağına dayanan bir tarifi isteyenler sık sık ‘Hünkar beğendi nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hünkar beğendi için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş hünkar beğendi tarifi
Bütün ailenizin damaklarını şenlendirecek leziz bir tarif istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, hünkar beğendi tarifi
Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi
Malzemeler:
200 gram kuşbaşı et
1 adet domates
1 adet biber
1 yemek kaşığı salça
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber
2 su bardağı su
Beğendi için:
3 adet patlıcan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı süt
Hünkar beğendi nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları yıkayıp üzerine delikler açarak fırında közlenmeye bırakın.
Patlıcanların kabuklarını soyup doğrayın.
Bir tavaya sıvı yağ ve eti alıp kavurun.
Etin içerisine soğan ve biberi ekleyip kavurun.
Domates ve salçayı da ilave edip kavurun.
Yaklaşık 2 bardak sıcak su ekleyip etleri pişmeye bırakın.
Etler pişince baharatları ilave edebilirsiniz.
Bir tavaya tereyağını alıp unu kavurun ardından süt ekleyin.
Sütün içerisine patlıcan, tuz ve karabiber ekleyin. Şayet süt az gelirse ilave edebilirsiniz.
Servis aşamasında tabağa önce beğendi ardından da eti yerleştirin.
Afiyet olsun.