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Hünerli elleriyle çamuru sanata dönüştürüyorlar

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlık Kavakbaşı beldesinde kadınlar, toprağa şekil vererek ürettikleri ürünleri satarak hem para kazanıyor hem de çömlekçilik geleneğini yaşatıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 09:22
Hünerli elleriyle çamuru sanata dönüştürüyorlar

Beldede asırlardır yapılan çömlekçiliği günümüzde de sürdürmeye çalışan kadınlar, evlerinde kurdukları atölyelerde tandır, testi gibi ürünlerin yanı sıra birbirinden güzel hediyelik eşya üretiyor.

Beldeden çıkarılan kırmızı toprağı hünerli elleriyle işleyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda da ürünlerini süsleyerek birer sanat eserine dönüştürüyor.

Özenle yaptıkları tandır, çömlek, testi, kül tablası, vazo ve çaydanlıkları Türkiye'nin birçok yerine gönderen kadınlar, kazandıkları para ile hem ailelerini geçindiriyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.

Kadınların emeği sayesinde ilçenin en büyük gelir kaynaklarından haline gelen çömlekçilik, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslar sayesinde gelecek nesillere de aktarılıyor.

Kurs eğitmeni Zeynep Tarhan, yaptığı açıklamada, beldedeki tüm kadınların toprağı işleyerek üretime katkı sunduğunu anlattı.

Kadınlar sayesinde gelişen çömlekçiliğin beldenin tanıtımında da etkili olduğunu vurgulayan Tarhan, şunları kaydetti:

"Ben de doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Kadınlar, ailelerinin yardımıyla kırmızı toprağı çıkarıyor. Güneşte kuruttuktan sonra sarı kumla karıştırıp yoğuruyor ve işliyor. Tandır dışındaki tüm ürünler fırında pişiriliyor. Bu işlemlerin tamamı doğal malzemelerle yapılıyor. Beldedeki kadınlar eskiden boş zamanlarını değerlendirmek için bu işle uğraşmış daha sonra meslek haline getirmişler. Bundan kazandıklarıyla hem geçimlerini sağlıyorlar hem de çocuklarının okul masraflarını karşılıyorlar."

Tarhan, kadınların yaptığı ürünleri kursta süsleyip ev dekorasyonuna uygun hale getirerek, pazar alanlarını da genişletmeye çalıştıklarını bildirdi.

20 yıldan bu yana çömlekçilik yaptığını belirten Saniye Özebay ise, büyüklerinden öğrendiği bilgileri çocuklarına da aktardığını söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:22
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