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Hünerli ellerin çalışmaları görücüye çıktı

Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen “El Nakışı, Örgü, Mefruşat, Keçe” sergisi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
Hünerli ellerin çalışmaları görücüye çıktı

Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen “El Nakışı, Örgü, Mefruşat, Keçe” sergisi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açıldı.



Kursiyerler açtıkları sergi ile eserlerini sanatseverlerin ve ziyaretçilerin beğenisine sundu. 2018 – 2019 eğitim sezonunda katıldıkları kursta yaptıkları çalışmaları sergileyen kursiyerlerin sergi açılışını Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri Abidin Arslan, Ahmet Mithat Taşdan, Ersun Sinanoğlu ve atölye eğitmenleri birlikte gerçekleştirdi.



Açılışta konuşan Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Abidin Aslan, “Öncelikle Belediye Başkanımız M. Fatih Atay’ın sizlere selamını iletiyorum. Sanat’a ve sanatçıya hassasiyetini her zaman dile getiren başkanımız, el sanatlarında da sizlerin, kadınlarımızın yapmış olduğu çalışmaları ilgi ile takip ediyor. Kadınlarımızın bu tarz çalışmalarla hem kendilerini geliştirmelerini hem de ekonomik anlamda özgürleşmelerini çok önemsiyoruz. Başkanımız bugün burada olamasa da başkanımız ve bizlerin, kadınlarımızın ve kadın istihdamının arkasında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hepinizi yaptığınız çalışmalardan dolayı kutluyor, serginin uğur getirmesini diliyorum.” diyerek kurdele kesimini gerçekleştirdi.


Keçede Servet Uygun, örgüde Filiz Soysetenci, el nakışında Gülnur Bulut ve giyim – mefruşatta Hüsne Türker’in atölyelerinden çıkan çalışmaların birleştirildiği sergide, 48 kursiyerin üretmiş oldukları 500’e yakın eserleri görücüye çıktı.


Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde 01 – 05 Temmuz tarihleri arasında beş gün boyunca açık olacak sergi, sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
  1. sergi
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