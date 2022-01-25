Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek nereli kaç yaşında?

İstanbul'da dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken İstanbul'a araç girişi yasaklandı. Vandaşlar işyerinden evleri gitmek için saatlerce yol yürümek zorunda kaldı.

Ekranlarda yayınlanan Gün Ortası programında, sunucu Hülya Hökenek, İBB Trafik ve Ulaşım Komisyon Üyesi Dr. Suat Sarı ile canlı bağlantı gerçekleştirirken haksızlığa göz yumamadı. İstanbul'da yaşanan kar mağduriyetini İçişleri Bakanlığı'na bağlayan Sarı'ya "Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim, siyaseti karıştırmadan her iki tarafı eleştirelim. İBB sosyal medyada linç yiyor. Bunu da konuşalım" ifadelerini kullanan Hökenek, canlı yayında adeta adalet dersi verdi.

Hülya Hökenek kimdir?

Hülya Hökenek, 1978 yılında Şırnak Cizre’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Cizre’de başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarını kazanarak İstanbul’a geldi. Burada İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü kazandı. Üniversitenin ilk yıllarında gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı ile tanışması kariyeri şekillenmeye başladı. Akademi İstanbul’da eğitim aldı.

Hülya Hökenek, üniversiteden mezun olduktan sonra Fatih Altaylı’nın yanında Kanal D’de çalışma hayatına başlayarak Teke Tek programında muhabirlik yapmıştır. Fatih Altaylı ile beraber 1997 yılında Beyrut’ta giden Hülya Hökenek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan yakalanmadan önce son röportajı yaptı. Bebek katili Öcalan'ın röportajından sonra Erbil’de Mesut Barzani ile de röportaj yaptı. KanalTürk televizyonunda Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başladı. Kanal Türk’te 8 ay kadar Ana Haber Bülteni sunduktan sonra TRT’ye geçen Hülya Hökenek, TRT Haber televizyon kanalında haber sunmaya başladı. 7 yıl boyunda TRT Haber kanalında haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV ekranlarında görev almaya başladı.

Hülya Hökenek nelerde çalıştı?

Habertürk Tv

TRT Haber TV

KanalTürk TV

Kanal 7 TV

BRT TV

Kanal D TV