Hülya hemşireyi 11 bıçak darbesiyle öldüren katil koca, çocuğunun söylediklerini kabul etmedi

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda; gece saatlerine bir apartmanın 4’üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop’u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eşinin alkol almak için tekrar dışarı istemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını anlatan kocanın, sonrasında da alkol şişesini başında kırdığını, ardından bıçakladığını ve kendine hakim olamadığını anlatması yer aldı. Katilin tahrik altında olmaksızın olayı işlediğinin yer aldığı ve ağırlaştırılmış müebbet talebinin olduğu iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Duruşmanın üçüncü celsesi, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tarafların katılımı ile gerçekleşti. Savunma avukatının, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması nedeniyle yargılama, tanıkların dinlenmesi için görüldü. Mahkemede dinlenen bir tanık, çiftin ortak çocuklarının kendisine anlattıklarını mahkeme heyetine anlattı. Tanık ifadesinde çocukların anlattıklarına göre; sanık babanın çocuklara karşı da şiddet uyguladığı, ayrıca annelerine de fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediklerini kaydetti.

Katil koca suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede hazır bulunan sanık Murat Tortop ise suçlamaları kabul etmeyerek, eşi Hülya Tortop’un alkol ve uyuşturucu kullandığı, kendisine sadık olmadığı ve anne olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki ifadesini tekrarladı.

Sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ve alkol kullandığı ileri sürülen Hülya hemşirenin, bu durumun açığa çıkması gayesiyle olay tarihinden önce işe geç gelme veya benzeri sebeplerle hakkında bir disiplin soruşturması geçirip geçirmediğine ilişkin Denizli Devlet Hastanesi’ne yazı yazılmasına, ayrıca sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Kasım tarihine ertelendi.