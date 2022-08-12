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Medya Hülya Avşar'dan yine skandal! Ayıp yahu ayıp...
Medya

Hülya Avşar'dan yine skandal! Ayıp yahu ayıp...

Toplumun adetleriyle taban tabana zıt eylem ve söylemlere imza atan Hülya Avşar, yine bir skandalla gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:52:00 -
Hülya Avşar'dan yine skandal! Ayıp yahu ayıp...

Toplumun adetleriyle taban tabana zıt eylem ve söylemlere imza atan Hülya Avşar, yine bir skandalla gündeme geldi.

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar yaptığı son hareketle yine eleştiri oklarını üstüne çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Avşar, yine ahlaksızlığa imza attı. Yeni şarkısının klibinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırarak büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması çok tartışıldı.

Albüm çalışmalarına yeniden başlayan Avşar gündeme gelmek adına büyük bir edepsizlik yaptı.

Ünlü şarkıcı 50 kişilik ekibin eşlik ettiği klipten görüntüler paylaştı.

Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada çok tartışıldı.

 

 

 

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