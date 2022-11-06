Hülya Avşar'dan skandal sözler! Böyle rezalet görülmedi

Şarkıcı Nükhet Duru'nun kadınların tayt giymemesi gerektiğini söylemesinin ardından, teşhirci Hülya Avşar da konuya dahil oldu.

Nükhet Duru, geçen haftalarda bir hazır giyim markasının defilesine katılmış, sonra bir otelin davetinde sahneye çıkmıştı. Duru, "Ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil” demişti.

Bu sözlere Hülya Avşar’dan da yorum geldi. Yarı çıplak dolaşmayı huy edinen Hülya Avşar, işi bu defa daha da ileriye götürdü.

Hülya Avşar, “İnsanlar isterlerse çıplak da gezebilirler” diyerek büyük "hülya"sını gözler önüne serdi.