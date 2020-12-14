Hulusi Akar'dan Yunanistan'ın skandalına sert tepki: Bu, tacizden başka bir şey değil
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında Canan Kaftancıoğlu, 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokatif hamlelerle Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Navtex'leri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı.
Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım."