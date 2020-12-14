Hulusi Akar'dan Yunanistan'ın skandalına sert tepki: Bu, tacizden başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokatif hamlelerle Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Navtex'leri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı.

Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım."