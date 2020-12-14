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Gündem Hulusi Akar'dan Yunanistan'ın skandalına sert tepki: Bu, tacizden başka bir şey değil
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Hulusi Akar'dan Yunanistan'ın skandalına sert tepki: Bu, tacizden başka bir şey değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında Canan Kaftancıoğlu, 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:36:00 -
Hulusi Akar'dan Yunanistan'ın skandalına sert tepki: Bu, tacizden başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokatif hamlelerle Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Navtex'leri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı.

Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım."

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