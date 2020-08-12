Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş çağrı

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası Mısır ile hukuku hiçe sayan bir şekilde masaya oturan Yunanistan'a Türkiye'den flaş bir teklif geldi.

Türkiye’nin Navteks ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’i göndermesinin ardından Yunanistan paniğe kapıldı. Telaştan sırayla NATO, AB ve son olarak ABD’den yardım isteyen Atina beklediği yardımı alamadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de birkaç gündür süren gerilimle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Hulusi Akar, Türkiye’nin Yunanistan ile yaşadığı sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini söyledi. Akar, Miçotakis yönetimindeki Atina yönetimi ile iyi komşuluk yaşama taraftarı olduklarını dile getirdi.