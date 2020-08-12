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Gündem

Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Akar, krizin diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:13:00 -
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş çağrı

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası Mısır ile hukuku hiçe sayan bir şekilde masaya oturan Yunanistan'a Türkiye'den flaş bir teklif geldi.

Türkiye’nin Navteks ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’i göndermesinin ardından Yunanistan paniğe kapıldı. Telaştan sırayla NATO, AB ve son olarak ABD’den yardım isteyen Atina beklediği yardımı alamadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de birkaç gündür süren gerilimle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Hulusi Akar, Türkiye’nin Yunanistan ile yaşadığı sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini söyledi. Akar, Miçotakis yönetimindeki Atina yönetimi ile iyi komşuluk yaşama taraftarı olduklarını dile getirdi.

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Yorumlar

Yaw he

Kesin hiç bu kadar korkmamıştır. Yaw milleti mal mı zannediyorsunuz. Anlam veremiyorum. İnsanlar ekonomiden yüzünü çevirsin diye taklalar atıyorsunuz. Yazık
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vaayy be

Etmeyin ya, yapyın ya.Bu işin sonu önünde sonunda savaş.Bundan kaçış yokkk.Şimdi gereği yapılmalı sonra çok geç olacak..Sahada alan kazanıp sonra masaya oturmalıyız.Yoksa masaya oturulduğunda tüm dünya onların yanında olur ve işimiz çook zor...
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