Hulusi Akar'dan Suriye ile görüşmeye ilişkin açıklama! 'Üzerimize düşeni yaptık'

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan Moskova'da, Rusya ve Suriye'nin savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Akar, yıllar sonra Suriye ile gerçekleşen ilk resmi temasa ilişkin açıklamada bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutlayan Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı.

'Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'

Moskova'da gerçekleştirilen Rusya-Suriye-Türkiye arasındaki 3'lü toplantının içeriğinin sorulduğu Bakan Akar, "Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diyen bakar Akar, şöyle devam etti:

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.