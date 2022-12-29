  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hulusi Akar'dan Suriye ile görüşmeye ilişkin açıklama! 'Üzerimize düşeni yaptık'
Gündem

Hulusi Akar'dan Suriye ile görüşmeye ilişkin açıklama! 'Üzerimize düşeni yaptık'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'da Suriye ile gerçekleştirilen resmi temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:56:00 - 2022-12-29 20:09:06
Hulusi Akar'dan Suriye ile görüşmeye ilişkin açıklama! 'Üzerimize düşeni yaptık'

 Yeniakit.com.tr 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan Moskova'da, Rusya ve Suriye'nin savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Akar, yıllar sonra Suriye ile gerçekleşen ilk resmi temasa ilişkin açıklamada bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutlayan Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı.

'Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'

Moskova'da gerçekleştirilen Rusya-Suriye-Türkiye arasındaki 3'lü toplantının içeriğinin sorulduğu Bakan Akar, "Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diyen bakar Akar, şöyle devam etti:

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bursalı

Suriye yönetiminin akıl hocası çok İran var Rusya var bu ülkeler Suriye'nin değil Kendi menfaatleri için buradalar PKK yi Türkiye bitirir Amerika'ya rağmen bitirir ancak Suriye yönetimi toprakları işgal edilmiş yaygarasi yapıyor hafız Esad döneminde Suriyede toprak bütünlüğü vardı PKK'yı bekara vadisinde hafız Esat büyüttü Kendi halkına bomba yağdıran PKK ya alan açan Suriye rejiminden bir fayda gelmez

Musa

Amerika ordan atmadıkca orda huzur olmqz fite cıbanbaṣları çok var Suriyede bunu Türkiye baṣarır birlik olursa Suriye yönetimi bu son ṣansı olur ki bu birdaha gelmez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23