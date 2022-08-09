Hulusi Akar'dan operasyon mesajı: Hedefimiz o bölgedeki teröristler!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele ve operasyonları değerlendiren Hulusi Akar, Suriye'ye olası harekat hakkındaki ifadelerini aktardı.

Bakan Akar, "Kimsenin toprağından gözümüz yok, bizim hedefimiz o bölgedeki teröristlerdir." vurgusunu yaptı.

"Tek hedefimiz teröristler"

İfadelerine devam eden Bakan, "Faaliyetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde devam ederken, Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Eskiden sınır ötesine atılıyorlardı, güçlenip tekrar geliyorlardı, şimdi öyle değil, terörist neredeyse hedefimiz orası. Evet, terörist varsa hedef. Bizim tek hedefimiz teröristler.

"Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyoruz"

Hulusi Akar'ın geri kalan açıklamalarından satır başları;

"Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Ciddi şekilde 'fake' haberler çıkarılıyor. Afganistan'daki fotoğraf sanki bizdeymiş gibi gösteriliyor.

Bizim tek amacımız hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz...

"DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK"

Teröristler dağlarda askerlerimizle mücadele edemeyeceğini anlayınca çukur olaylarını çıkardılar ancak çukurlara gömüldüler. Sivillere yönelik bir şey iddia edemediler. Çukur olayları sonrası hain darbe girişimi 15 Temmuz meydana geldi. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK.

"Kürtler bizim kardeşimiz"

Buna paralel şekilde Pençe Operasyonlarımız da sürdürüyoruz. Yeni mücadele şeklimiz terörü kaynağında yok etmek. En son teröristi etkisiz hale getirmekte karlıyız, Kürtler bizim kardeşimiz.

"Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz"

Rusya ve ABD bölgedeki teröristlerin çıkarılmaları konusunda teminat verdi, sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Eğer bunları yapsaydık buraya gelen göç çok daha fazla olacaktı.

Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Yapılan harekatlar sonrası terör örgütünün çöküş sürecinde ve panik içinde olduklarını görüyoruz. Kendi teröristlerine gidin ne yaparsanız yapın diyorlar, saldırıları teşvik ettiklerini görüyoruz.

"Bölgede 311 terörist etkisiz hale getirildi"

Şu ana kadar bölgede 311 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek.

Mağaralar 3 katlı, 5 katlı burada yaşam malzemeleri ve silahlar mevcuttu.

"Son bir yılda 2 bin 466 kişinin FETÖ bağlantısı kesildi"

Bizim FETÖ ile mücadelemiz de sürüyor, hiçbir şekilde aksaklık söz konusu değil. Son bir yılda 2 bin 446 FETÖ bağlantılı kişinin bağlantısı kesildi, 790'ının da rütbesi söküldü. FETÖ ile mücadelede ne gerekiyorsa yapacağız.

"Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı prim yapıyor"

Akla mantığa sığmayan eylemler ve söylemler mevcut. Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı prim yapıyor. Kendi zafiyetlerini kapatmak için Türkite aleyhinde konuşuyorlar.

Tahıl gemileri

Sevkiyatın aksamadan devam edeceğine inanıyoruz. Bir model oluştu, 20 gemi daha limandan çıkış için bekiyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl mutabakatı

Mutabakat 120 gün devam edecek, bir itiraz olmazsa. Bu mutabakat Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kapsıyor. Rus limanlarını kapsamıyor. O görüşmeler devam ediyor.