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Hulusi Akar'dan Libya açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir. Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla Fransa’nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:18:00 -
Hulusi Akar'dan Libya açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Akar yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Burada Libya'ya karşı bizim sorumluluğumuz da Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir. Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla Fransa'nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.

Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.

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