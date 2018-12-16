Hulusi Akar'dan kritik açıklama: Ciddi kırılmalar meydana geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" ifadelerini kullandı.16 Aralık 2018 Pazar 11:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Ciddi kırılmalar meydana geldi"
Bakan Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" dedi.
"Mavi vatanda haklarımızı koruyacağız"
Bakanı Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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