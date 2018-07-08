Hulusi Akar'dan İncirlik Üssü'ne denetleme!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, üste unsurları bulunan ABD, İspanya ve Katar askeri yetkilileriyle de bir araya geldi.08 Temmuz 2018 Pazar 16:47
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Adana İncirlik'te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
Üs komutanlığından brifing alan Orgeneral Akar, üste unsurları bulunan ABD, İspanya ve Katar askeri yetkilileriyle de bir araya geldi.
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