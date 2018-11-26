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Hulusi Akar'dan helikopter kazasına dair açıklama

4 askerimizin şehit olduğu, 1 askerimizin ise yaralandığı helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmiş. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:05
Hulusi Akar'dan helikopter kazasına dair açıklama

İstanbulSancaktepe'de 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma BakanıHulusi Akar, "11.02'de helikopterle irtibat kesilmiş. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. " ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı.

2 subay ve 2 astsubay şehit düştü... 1 Uzman Çavuş yaralandı

Akar yaptığı açıklamada, "Helikopterde 2 subay 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunmaktaydı. 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonrada bu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 subayımız ve 2 astsubayımız şehit oldu. Uzman çavuşumuz şu anda ameliyathanede.

Kimse zarar görmesin diye çabaladılar

Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:05
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  2. İstanbul Valisi
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  6. Samandıra
  7. Istanbul
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