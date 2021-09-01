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Gündem Hulusi Akar'dan flaş sözler
Gündem

Hulusi Akar'dan flaş sözler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen askerler için yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 11:20:00 - 2021-09-01 11:29:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen askerler için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Muharip görevler dışında Afgan kardeşlerimize eğitim yardım desteği verdik. Afganistan’da 2002’den itibaren yaklaşık 20 bin asker sivil görev aldı.

Hızlı ve etkin kararlar alarak personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten kısa sürede tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin başarılı gerçekleştirilmesi TSK’nın gücünü göstermiştir. Mehmetçik, şanlı tarihe yakışır şekilde hizmet edip dönmüştür.

Havalimanındaki yoğunluğa rağmen tahliye kısa sürede bitti.

Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri takip edeceğiz"

Ayrıntılar geliyor...

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