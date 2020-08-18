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Hulusi Akar'dan çok çarpıcı Libya açıklaması! Yunanistan’a resti çekti

Türkiye'nin, Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve halkının refahı için elinden gelen yapmaya devam edeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması için ise "hiçbir hükmü yok" açıklamasında bulundu. Akar "Yunanlı politikacıların da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının da aleyhine olan bir çalışma bu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:47:00 - 2020-08-18 11:05:46
Hulusi Akar'dan çok çarpıcı Libya açıklaması! Yunanistan’a resti çekti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilim sürecinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli temaslarda ve açıklamalarda bulunmuştu.

Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan güvenlik ve askeri eğitim ile danışmanlık faaliyetlerini yerinde denetleyen Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, kritik ziyaretle ilgili olarak gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trablus'taki temaslarının çok verimli geçtiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmış olan Ulusal Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraberiz ve onları destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 500 yıllık bir geçmişimiz, ortak kültürümüz ve ortak tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz. Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz."

Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na da değinen Akar, Türkiye'nin Libya’nın meşru hükümeti ile imkanlarını paylaşmaya devam edeceğini belirterek "Ayrıca burada insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hastane çalışmalarına her türlü desteği sunuyoruz. Diğer taraftan acımasız bir şekilde etrafa mayın döşeyen, çok sayıda el yapımı patlayıcı tuzaklayanlara karşı da timlerimiz bu patlayıcıları temizlemekle meşgul. Herhangi bir şekilde sivillere zarar gelmemesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

Hafter’in işlediği cinayetler

Libya’da batı destekli darbeci  Hafter'in işlediği suçlara dikkat çeken Akar, şunları söyledi;

"Biz doğru taraftayız. BM tarafından tanınan bir hükümeti ve Libya’nın hem toprak bütünlüğünü hem de siyasi bütünlüğünü destekliyoruz. Halkının rahat, güven ve huzur içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Ateşkesin sürekli olması için gayret ediyoruz. Karşı tarafın ise ne yaptığını herkes görüyor. Tarhuna'da neler olduğunu ve oradaki toplu mezarların ne anlama geldiğini herkesin bilmesi, kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor. Bugüne kadar Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı desteklenen kişilerin kimler olduğu bugün çok açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Umuyoruz en kısa zamanda buraya da huzur, güven hakim olacak, Libyalı kardeşlerimiz de huzur ve güven içinde yaşayacaklar. "

Yunanistan’a rest: Yok hükmünde!

Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan “münhasır ekonomik bölge" anlaşmasına da değinen Akar, söz konusu anlaşma için "hiçbir hükmü yok" değerlendirmesinde bulundu.

Akar şunları kaydetti;

"Doğu Akdeniz’de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız son derece açık ve şeffaf. Dolayısıyla komşularımızın hak ve hukukuna saygı gösteriyoruz, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde sonuçlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu (anlaşma), sadece hükümsüz olmakla kalmıyor, aynı zamanda hem Mısır halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının da aleyhine olan bir çalışma bu. Dolayısıyla herkesi aklıselime davet ediyoruz. Herhangi bir oldubitti ile, birtakım olayları çarpıtarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini bekliyoruz. Bizim oradaki çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor."

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