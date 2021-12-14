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Gündem Hulusi Akar’dan Batman’a ziyaret
Gündem

Hulusi Akar’dan Batman’a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Batman Valiliğini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:23:00 -
Hulusi Akar’dan Batman’a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Batman Valiliğini ziyaret etti.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'ndaki sancak tevdi töreninin ardından Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Akar, Vali Hulusi Şahin'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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