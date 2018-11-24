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Hulusi Akar'dan ABD'ye 'gözlem noktası' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerleri'nin sınır ötesindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:18
Hulusi Akar'dan ABD'ye 'gözlem noktası' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştığını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum." dedi.

Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla askeri öğretmenleri Bakanlıkta kabul etti. Geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu söyledi. Bakan Akar, yarınların teminatı genç nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Kabulün ardından açıklamala yaptı

Bakan Hulusi Akar, kabulün ardından AA muhabirinin, ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin sorusu üzerine, konunun Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Bakan Akar, şunları kaydetti:

"ABD'li muhataplarımıza rahatsızlığımızı ifade ettik"

"Kanada'da General Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik.

Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:18
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Hulusi Akar
  3. ABD

YORUM YAZ

  • MilletMillet41 dk önce
    Sayın Komutanım ellerinizden öpüyorum İşte devleti bilen , devlet gibi düşünüp devlet gibi duran ve devlet gibi konuşan bir vatan evladı. Rabbim yolunu bahtını açık etsin Senin boynuna dolanan hain el bizim boynumuza dolanmıştır Vallahi hiç unutmayacağız son nefesimize kadar bu köpeklerle mücadele etmez isek kanımız kurusun
  • Şeref KazanŞeref Kazan58 dk önce
    EEE başka ilet bakalım ne olur
  • SAYIN HULUSİ AKARSAYIN HULUSİ AKAR1 sa önce
    sayın bakanım üzerinize ayetel kürsi gibi bir hazine indirilmişken abdnin rusyanın çinin vs kapısında ne arıyorsunuz ki allaha emanet olun
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