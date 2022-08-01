Hulusi Akar'dan ABD'ye: Amerikalı müttefiklerimiz çok üzülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Tahıl yüklü gemi

Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

(Küresel gıda sorunu) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

Bu gemi muhtemelen yarın saat 15 civarında İstanbul açıklarına bulunacak. Müşterek heyet gidip yükü kontrol edecekler.

Tahıl arzının önemi var. Rusya ve Ukrayna tahıl arzında dünyada çok önemli bir yere sahip. Savaş nedeniyle 25 milyon tondan fazla tahıl bekliyordu.

İstanbul'daki merkez iki tarafın birlikte olduğu tek ortam.

Birleşmiş Milletler temsilcisi bir arkadaşımız teşekkür mesajı gönderdi. Çalışmamızı BM daima destekledi.

Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız.

Ukrayna'da mahsur kalan Türk uçakları

Mürettebatımız sağlıklı bir şekilde bekliyor. İnsani yardımdan dolayı ortadan çıkan bu durumu düzeltmek için hem Rusya hem Ukrayna ile görüşmelerimiz sürüyor. Provokasyon endişesiyle temaslarımızı sürdürüyoruz. En müsait zamanda uçakları alacağız. Önümüzdeki günlerde de bunun gerçekleşmesi son derece mümkün görünüyor.

Terörle mücadelede yerinde imha dönemi

Terörle mücadeleyi zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın elimizden geldiğince yürütüyoruz. Terörle mücadele bazıları tarafından çarpıtmalara maruz kalıyor. Bizim tek amacımız var: Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Komşularımızın egemenlik haklarına saygımız sonsuz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek hedefimiz var, terörle mücadele. Bunun komşularımızın da lehine olduğunu herkesin görmesi lazım. Sivillere, çevreye son derece hassas olduğumuz bilinmeli.

Mehmetçik büyük bir moral vatanı için, bayrağı için görev yapma duygusuyla büyük bir mücadele vermekte. İnşallah başaracağız.

Teröristler, elebaşları da dahil hiçbiri iki gün aynı yerde yatmıyor. Mehmetçik enselerinde. Kim destek verirse versin, arkalarında kim olursa olsun, terörü bitirmekte kararlıyız.

Bizim yaptığımız çalışmalarda sivil insanlar, mahalleler, tarihi-dini yapılar, çevre bizim için dokunulmaz. Musul Konsolosluğumuza yapılan saldırı kimin masum insanlara ateş edebildiğini ispatladı. Bunlar kundaktaki bebeklere kurşun sıkan alçaklar. Bu olayların nasıl yapıldığını herkesin anlaması lazım. Bizim mücadelemizin sadece bizim için değil aynı zamanda Iraklı kardeşlerimizin de güvenliğine büyük katkı sağlayacağını da herkesin görmesi lazım.

Yeni harekat hazırlığı

2011'de Suriye'de kriz çıktıktan sonra ülkemizin sınırlarına karşı çeşitli saldırılar oldu. Camiler bombalandı. Reyhanlı'da insanlar hayatını kaybetti. Kimse tarlasına gidemez oldu.

Tel Rıfat ve Münbiç'te unsurlarımıza karşı saldırılar var. Misliyle karşılık veriyoruz.

1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Hudutlarımızı korumak için, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için nerede ne zaman ne lazımsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

1,1 milyon Suriyeli ülkesine döndü

1,1 milyon civarında Suriyeli kardeşimiz güvenli ve gönüllü şekilde topraklarına döndü. 500 bini de İdlib bölgesine döndü.

ABD'nin teröriste taziye mesajı

Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın hatırlayınca üzülecekler, 'Çok yanlış bir şey yaptık' diyecekler.

(ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?) Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar.

ABD'den F-16 alımı

Amerika toplantı yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Biden'le yaptığı temaslarda, yönetimin son derece pozitif olduğunu müşahede ettik. Beklentimiz herhangi bir şart olmaksınız sonuçlanması.

Yunanistan meselesi

Yunanistan'ın itirazı talihsiz bir girişim. Yunanistan'ın tavrı anormal. F-16'ları vermeyin dediler, Almanya'ya gidip denizaltıları vermeyin dediler.

Yunan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı maalesef son derece saldırgan söylemlerle iki ülke arasında oluşması muhtemel olumlu havayı çürütüyorlar. Dillerine bir şey doladılar: Yeni Osmanlıcılık.

Uluslararası hukuk diyoruz. Haklarımızı talep ediyoruz. Bütün haksızlıklara rağmen konuşalım diyoruz.