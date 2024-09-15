Hulusi Akar’a saldıranların asıl niyeti ne? Çıkıp "Biz Allah'tan korkmuyoruz, kuldan utanmıyoruz, bizde vatan ve millet sevgisi yok" deseler yeterli

Serkan Fıçıcı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın eğitimle ilgili sözleri üzerine yapılan eleştirileri değerlendirdi. Fıçıcı, Akar'ın sözlerinin milli ve manevi değerlerin eğitimde önemine vurgu yaptığını belirtti. Yazısında, Akar’a yönelik saldırıların, karşıt çevrelerin gerçek niyetlerini açığa çıkardığını söyleyen Fıçıcı, toplumun bu değerleri benimsemesinin geleceği için hayati olduğunu kaydetti. İşte Serkan Fıçıcı'nın Akşam gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar "eğitim bilgi değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın" dedi diye malum çevrelerin boy hedefi oldu.

Bu sözlerin tam tersine inandıklarını mı söylemek istiyorlar?

Bunun için Hulusi Akar'a saldırmalarına gerek yok.

Çıkıp "biz Allah'tan korkmuyoruz, kuldan utanmıyoruz, bizde vatan ve millet sevgisi yok" deseler yeterli!"