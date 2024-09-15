  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hulusi Akar’a saldıranların asıl niyeti ne? Çıkıp "Biz Allah'tan korkmuyoruz, kuldan utanmıyoruz, bizde vatan ve millet sevgisi yok" deseler yeterli
Medya

Hulusi Akar’a saldıranların asıl niyeti ne? Çıkıp "Biz Allah'tan korkmuyoruz, kuldan utanmıyoruz, bizde vatan ve millet sevgisi yok" deseler yeterli

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:05:00 - 2024-09-15 10:57:09
Hulusi Akar’a saldıranların asıl niyeti ne? Çıkıp "Biz Allah'tan korkmuyoruz, kuldan utanmıyoruz, bizde vatan ve millet sevgisi yok" deseler yeterli

Serkan Fıçıcı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın eğitimle ilgili sözleri üzerine yapılan eleştirileri değerlendirdi. Fıçıcı, Akar'ın sözlerinin milli ve manevi değerlerin eğitimde önemine vurgu yaptığını belirtti. Yazısında, Akar’a yönelik saldırıların, karşıt çevrelerin gerçek niyetlerini açığa çıkardığını söyleyen Fıçıcı, toplumun bu değerleri benimsemesinin geleceği için hayati olduğunu kaydetti. İşte Serkan Fıçıcı'nın Akşam gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

Serkan Fıçıcı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın eğitimle ilgili sözleri üzerine yapılan eleştirileri değerlendirdi. Fıçıcı, Akar'ın sözlerinin milli ve manevi değerlerin eğitimde önemine vurgu yaptığını belirtti. Yazısında, Akar’a yönelik saldırıların, karşıt çevrelerin gerçek niyetlerini açığa çıkardığını söyleyen Fıçıcı, toplumun bu değerleri benimsemesinin geleceği için hayati olduğunu kaydetti. İşte Serkan Fıçıcı'nın Akşam gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar "eğitim bilgi değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın" dedi diye malum çevrelerin boy hedefi oldu.

Bu sözlerin tam tersine inandıklarını mı söylemek istiyorlar?

Bunun için Hulusi Akar'a saldırmalarına gerek yok.

Çıkıp "biz Allah'tan korkmuyoruz, kuldan utanmıyoruz, bizde vatan ve millet sevgisi yok" deseler yeterli!"

Sosyal medya insanlığı işte böyle hipnoz ediyor! Bu, kurgulanmış ve maksatlı bir zihin saldırısı
Sosyal medya insanlığı işte böyle hipnoz ediyor! Bu, kurgulanmış ve maksatlı bir zihin saldırısı

Medya

Sosyal medya insanlığı işte böyle hipnoz ediyor! Bu, kurgulanmış ve maksatlı bir zihin saldırısı


CHP'de "çakma İslamcılık"tan "kökten laikliğe" doğru değişim başladı! Değişen yeni CHP'yi bunlar kesmez
CHP'de "çakma İslamcılık"tan "kökten laikliğe" doğru değişim başladı! Değişen yeni CHP'yi bunlar kesmez

Medya

CHP'de "çakma İslamcılık"tan "kökten laikliğe" doğru değişim başladı! Değişen yeni CHP'yi bunlar kesmez


Bürokratik oligarşi Türkiye'yi işte böyle felç ediyor! Yazık, vallahi yazık
Bürokratik oligarşi Türkiye'yi işte böyle felç ediyor! Yazık, vallahi yazık

Medya

Bürokratik oligarşi Türkiye'yi işte böyle felç ediyor! Yazık, vallahi yazık


İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı
İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı

Medya

İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı


Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı" target="_blank">
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı

Medya

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı


Necmettin Batırel, solakların moralini bozacak müjdeyi şimdiden verdi! 2025'te bu olmayacak
Necmettin Batırel, solakların moralini bozacak müjdeyi şimdiden verdi! 2025'te bu olmayacak

Medya

Necmettin Batırel, solakların moralini bozacak müjdeyi şimdiden verdi! 2025'te bu olmayacak


 

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

okur

onun icinmi kizini amerikaya okumaya gönderdin ALLAH korkusunu oradami ögrendi

Doğru Tespit

Milli ve Manevi değerlerden nefret edenler tabii ki böyle bir eğitimi istemezler bunları dikkate almadan Manevi eğitime devam edilmeli yoksa tüm sapkınlıklar hızla artıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23