Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Türkiye ve ABD arasında yürütülen 'güvenli bölge' çalışmaları kapsamında müşterek harekat merkezinin Şanlıurfa'da kurulması kararlaştırılmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar ve beraberindeki heyetin, harekat merkezinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

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