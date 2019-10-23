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Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:12
Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Bakan Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. ABD'den Patriot sistemi alabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme gelebiliriz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biz NATO'nun merkezindeyiz hiçbir yere gitmiyoruz" mesajı veren Akar'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor.

F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

Biz NATO'nun merkezindeyiz hiçbir yere gitmiyoruz. NATO’daki müttefiklerimiz tarafından anlaşılma konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz.

ABD yaptırımlarının geçici olacağına inanıyoruz, bu konunun gündemden kalkasını istiyoruz.

"Patriot savunma sistemini alabiliriz"

ABD’nin Patriot savunma sistemini alabiliriz, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında) bu konu gündeme gelebilir.

Önümüzdeki günlerde içinde bulunduğumuz Barış Pınarı asayiş bölgesinde EYP'lerin kaldırılması, varsa kaldıysa teröristlerin temizlenmesi calışması yapılacak. Biz terörden sadece PKK/YPG kast etmiyoruz, girdiğimiz bölgelerde karşılaştığımız takdirde DEAŞ'a da aynı şekilde gerekeni yapmaya hazırız.

TSK'nin kimyasal silah kullanması asla söz konusu değildir, envanterde yok; PYD'nin TSK'ya ithamda bulunmak için bölgeye kimyasal silah taşıdığı duyumumuz var.

Suriye ile sıcak temas olmaması lazım, böyle bir sorun olmaz; Rusya da bu konuda elinden geleni yapar.

Almanya’nın güvenli bölge teklifini duyduk, yarın (NATO Zirvesi'nde) kendilerinden de dinleme fırsatı bulacağız; teklifin kapsamına göre değerlendireceğiz. Güvenli bölgede 12 gözlem noktası değerlendiriliyor; arazideki şartlara göre bu sayı iner ya da çıkar.

Çeşitli şekillerde bizim kontrolümüze geçen 200 civarında DEAŞ'lı oldu, onları da uygun şekilde uygun yerlerde muhafaza ve kontrol ediyoruz.

Suriyeli kardeşlerimizin evlerine normal hayatlarına dönebilmeleri projeler tamam; uygulaması, finansı ve diğer ülkelerin de katkısıyla hataya geçirilmesi için çalışmalar sürüyor."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:12
  1. Hulusi Akar
  2. ABD
  3. F-35
  4. Patriot
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • osmanliosmanli13 sa önce
    ABD nin bizi F35 den cikarma ihtimali asla ama asla yok. Ya bir dusunun; sen tuccarsin malin var ama diyorsun ki ben bunu satmiycam olur mu boyle sey.

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