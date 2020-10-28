Hulusi Akar Özbekistan'da! Özbekistan ile FETÖ mücadelesi hızla hayata geçirilmeli

Akar’ı Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Daha sonra Türkiye ve Özbekistan arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşmasına imza atan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu dile getirdi. Öte yandan; Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile bir araya geldi. Akar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada,” FETÖ ile mücadelede iş birliğinin ehemmiyetini, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede çalışma ortaklığının hızla hayata geçirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.