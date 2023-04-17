Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti? İşte o gerçek

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, AK Parti'den milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarına yaptığı ziyareti değerlendirdi.

“Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti?” başlığıyla bir yazı kaleme alan Çekirge, "Bana göre bu ziyaretler tamamen bir 'kurmay çalışması'dır. Elbette planlı ve mesaj yüklüdür" dedi.

Çekirge, şunları kaydetti:

"Mesajlara gelince:

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1- Akar bu ziyaretlerle, demokrasiye olan saygısını göstermek istemiştir. Bu ziyaretlerle siyasi partilere saldırılar yerine, nezaket içinde bir yarış olması gerektiği mesajını vermiştir.

2- HDP’yi ziyaret etmeyerek klasik tavrını ortaya koymuştur.

3- Hulusi Akar, 'Eğer seçimi kaybedersek, bu ziyaretle kapıyı aralarız' türünden ucuzluklara düşmeyecek kadar donanımlı bir insandır. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlıdır. Ve bunu her sohbetimizde söylemiştir. Sözünden, inancından dönecek bir kişi de değildir."