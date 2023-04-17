  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musevi iş insanı Kasadolu: Faşist Netanyahu demokrasi ve İslam düşmanı

Ahmet Hakan çılgına döndü! Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

Zillet milletle dâvâlık

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

'Eli kulağında orada 8-9 şiddetinde deprem olacak' dedi ve son sözü şok etti: Kırılmadık fay kalmayacak

Başkent'te nefes kesen operasyon! 500 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Türkiye açık açık uyarmıştı... MİT'ten 200 km derinlikte nokta operasyon
Medya Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti? İşte o gerçek
Medya

Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti? İşte o gerçek

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:04:00 -
Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti? İşte o gerçek

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, AK Parti'den milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarına yaptığı ziyareti değerlendirdi. “Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti?” başlığıyla bir yazı kaleme alan Çekirge, "Bana göre bu ziyaretler tamamen bir 'kurmay çalışması'dır. Elbette planlı ve mesaj yüklüdür" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, AK Parti'den milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarına yaptığı ziyareti değerlendirdi.

“Hulusi Akar muhalefeti neden ziyaret etti?” başlığıyla bir yazı kaleme alan Çekirge, "Bana göre bu ziyaretler tamamen bir 'kurmay çalışması'dır. Elbette planlı ve mesaj yüklüdür" dedi. 

Çekirge, şunları kaydetti:

"Mesajlara gelince:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1- Akar bu ziyaretlerle, demokrasiye olan saygısını göstermek istemiştir. Bu ziyaretlerle siyasi partilere saldırılar yerine, nezaket içinde bir yarış olması gerektiği mesajını vermiştir.

2- HDP’yi ziyaret etmeyerek klasik tavrını ortaya koymuştur.

3- Hulusi Akar, 'Eğer seçimi kaybedersek, bu ziyaretle kapıyı aralarız' türünden ucuzluklara düşmeyecek kadar donanımlı bir insandır. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlıdır. Ve bunu her sohbetimizde söylemiştir. Sözünden, inancından dönecek bir kişi de değildir."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23