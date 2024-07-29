Hulusi Akar, Mavi Vatan’a ‘masal’ diyen CHP’li Namık Tan’ı yerin dibine soktu!

TBMM Genel Kurul'da söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz gün TBMM kürsüsünde CHP Milletvekili Namık Tan’ın, Mavi Vatan için kullandığı “masal” ifadesine sert tepki gösteren Hulusi Akar, “Mavi Vatan, Ana Vatan, Gök Vatan ayrılmaz bir bütündür. Parçalamak isteyemlerin akıbeti malum. Kimi çukurlara gömüldü kimi de denizlerde boğuldu. Mavi Vatan milli meselemizdir. Mavi Vatan açık bir gerçektir masal değildir” dedi.

“Vatandaşlarımız sayın Tan’ın pasaportunun rengini soruyor"

CHP Grubu’na dönerek Tan’ı soran Akar, şöyle konuştu; “Devletimizin menfaatlerini masal olarak nitelendirmek büyük bir gaflettir. Mavi Vatan’a ‘masal’ demek Türkiye’yi ordunun harekat kabiliyetini engellemektir. Bugüne kadar hiçbir oldu-bittiye izin vermedik vermeyeceğimiz. Bu görüş ve açıklamaların CHP’nin görüşleriyle bağdaşmadığı düşünüyoruz. Sayın Tan’ın neye hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız sayın Tan’ın pasaportunun rengini soruyor. CHP’den bunun cevabını bekliyoruz."



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