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Gündem Hulusi Akar İYİ Partili isme çok sinirlendi: Nah alırsın böyle oy
Gündem

Hulusi Akar İYİ Partili isme çok sinirlendi: Nah alırsın böyle oy

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray TBMM Bütçe Komisyonu'nda sert bir tartışma yaşadı. Kendi Lideri Akşener'in ABD yanlısı açıklamalarına tek kelime etmeyen Aytun Çıray, Bakan Akar'a ABD üzerinden gönderme yapınca Akar “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:06:00 -
Hulusi Akar İYİ Partili isme çok sinirlendi: Nah alırsın böyle oy

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesini sundu. FETÖ ile mücadele başta olmak üzere ayrıntılı açıklamalar yapan Bakan Akar'la İYİ Partili Aytun Çıray arasında sert tartışmalar yaşandı. Bakan Akar, kendisini cep telefonu ile görüntüleyen Aytun Çıray'a, “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” diye çıkıştı. O tartışma tutanaklara aynen yansıdı...

Kendi liderine söylemediğini Akar'a söyledi

Kendi lideri Meral Akşener'in ABD yanlısı açıklamalarına tek kelime etmeyen İYİ Partili Aytun Çıray, bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu. Hulusi Akar “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” diye savunma yaptı.

Bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın...

Akar, Rusya ABD savaşında ABD tarafında duralım diyen Akşener'e ses çıkarmayan Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine Akar, sinirlendi, masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” dedi. İkili arasında yaşananlar tutanaklara böyle yansıdı:

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