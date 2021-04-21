Hulusi Akar, CHP'li Engin Altay'a haddini bildirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sonunun Adnan Menderes gibi olabileceğini” ima ederek tehditte bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a haddini bildiren ifadeler kullandı. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.
Akar, Kayseri Havalimanı'nda AA muhabirine, Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerini değerlendirdi.
Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."