  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir? Mustafa Ceylan Batı’nın “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar 10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı! Ali Karahasanoğlu AK Parti’nin 25 yılını değerlendirdi: Yapılanlar, yapılamayanlar Nişanyan: Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok Aman dikkat! MEB, velileri uyardı! Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi
Spor Hull Cıty transferde dev bir adıma imza attı!
Spor

Hull Cıty transferde dev bir adıma imza attı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hull Cıty transferde dev bir adıma imza attı!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, kadro yapılandırması kapsamında Salzburg’un 22 yaşındaki dinamik orta sahası Lucas Gourna-Douath’ı renklerine bağlayarak transferde dev bir adıma imza attı!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Lucas Gourna-Douath'ı renklerine bağladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg'un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, kadro yapılandırması çerçevesinde transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, bu kapsamda son olarak Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı.

Salzburg formasıyla toplam 95 müsabakada boy gösteren genç orta saha oyuncusu, 2 gol, 5asistlik skor katkısı sağladı.

Süper Lig ekibinden Masuaku sürprizi
Süper Lig ekibinden Masuaku sürprizi

Spor

Süper Lig ekibinden Masuaku sürprizi

Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!
Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!

Spor

Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!

Kayserispor, golcüsüyle yolları ayırdı
Kayserispor, golcüsüyle yolları ayırdı

Spor

Kayserispor, golcüsüyle yolları ayırdı

Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu
Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu

Spor

Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu

Samsunspor’da ayrılık
Samsunspor’da ayrılık

Spor

Samsunspor’da ayrılık

Salah transferi yayın ağını genişletti: Trabzonspor maçı 40 ülkede yayınlanacak
Salah transferi yayın ağını genişletti: Trabzonspor maçı 40 ülkede yayınlanacak

Spor

Salah transferi yayın ağını genişletti: Trabzonspor maçı 40 ülkede yayınlanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23