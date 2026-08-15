Hull Cıty transferde dev bir adıma imza attı!
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İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, kadro yapılandırması kapsamında Salzburg’un 22 yaşındaki dinamik orta sahası Lucas Gourna-Douath’ı renklerine bağlayarak transferde dev bir adıma imza attı!
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Lucas Gourna-Douath'ı renklerine bağladığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg'un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, kadro yapılandırması çerçevesinde transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, bu kapsamda son olarak Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı.
Salzburg formasıyla toplam 95 müsabakada boy gösteren genç orta saha oyuncusu, 2 gol, 5asistlik skor katkısı sağladı.