Hull City resmen Acun Ilıcalı'yı resmen açıkladı

İngiliz Kulübü Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını resmen açıkladı.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada heyecanını dile getirirken, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile birlikte güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu güzel şehrin muhteşem taraftarlarıyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.