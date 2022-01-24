Hull City oyuncu kadrosunda kimler var? Hull City takım kadrosu!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’in teklifini kabul etmeyen Aleksandar Pesic, Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim." dedi. Hull City ses getirecek transfer haberleriyle ismini duyurmaya çalışırken, Hull City oyuncuları kimler? Hull City kimler oynuyor? Hull City kimler hangi futbolcular var? soruları da futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’in teklifini kabul etmeyen Aleksandar Pesic, Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim." dedi. Hull City ses getirecek transfer haberleriyle ismini duyurmaya çalışırken, Hull City oyuncuları kimler? Hull City kimler oynuyor? Hull City kimler hangi futbolcular var? soruları da futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor.
Hull City hangi ülke takımı?
Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.
Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. 2021 yılında Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı. Satın alım 19 Ocak 2022'de tamamlandı
Hull City kadrosu!
Matt Ingram
Lewie Coyle
Callum Elder
acob Greaves
Alfie Jones
Richard Smallwood(Kaptan)
Mallik Wilks
Greg Docherty
Tom Eaves
George Honeyman
Keane Lewis-Potter
Josh Emmanuel
Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)
Andy Cannon
Ryan Longman
Sean McLoughlin
George Moncur
Randell Williams
Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)
FBrandon Fleming
Tyler Smith
Tom Huddlestone
Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)
Josh Magennis
Harvey Cartwright