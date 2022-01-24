Hull City oyuncu kadrosunda kimler var? Hull City takım kadrosu!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’in teklifini kabul etmeyen Aleksandar Pesic, Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim." dedi. Hull City ses getirecek transfer haberleriyle ismini duyurmaya çalışırken, Hull City oyuncuları kimler? Hull City kimler oynuyor? Hull City kimler hangi futbolcular var? soruları da futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor.

Hull City hangi ülke takımı?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. 2021 yılında Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı. Satın alım 19 Ocak 2022'de tamamlandı

Hull City kadrosu!

Matt Ingram

Lewie Coyle

Callum Elder

acob Greaves

Alfie Jones

Richard Smallwood(Kaptan)

Mallik Wilks

Greg Docherty

Tom Eaves

George Honeyman

Keane Lewis-Potter

Josh Emmanuel

Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)

Andy Cannon

Ryan Longman

Sean McLoughlin

George Moncur

Randell Williams

Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)

FBrandon Fleming

Tyler Smith

Tom Huddlestone

Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)

Josh Magennis

Harvey Cartwright