Hulk'tan İsrail'e yaptırım çağrısı!
Sinemalarda Hulk karakterini oynayan Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo sosyal medya hesabından attığı mesajda; "İsrail'e yaptırım uygulanmalı" dedi.
Yeni akit/Ankara
Sinemalarda Hulk karakterini oynayan Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo sosyal medya hesabından attığı mesajda; "İsrail'e yaptırım uygulanmalı" dedi.
Türkiye'den de birçok kişinin desteklediği mesajın tercümesi şöyle:
"1500 Filistin'i sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı. 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahların özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. İsrail'e Filistinlileri özgürleştirmek için yaptırımların zamanı geldi"