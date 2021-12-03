  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hulki'nin son haberi bu mu oldu? 'Turgut'un hatırı için karşılıksız para bastık'
Gündem

Hulki'nin son haberi bu mu oldu? 'Turgut'un hatırı için karşılıksız para bastık'

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, eski başbakanlar Turgut Özal ve Bülent Ulusu ile yaşadığı bir anısını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 23:31:00 - 2021-12-03 23:38:58

Hulki Cevizoğlu CNN Türk ekranında Hande Fırat'a konuk oldu. Hulki'nin 38 yıllık anısı, eski başbakanların, halefi ile selefi ile Bodrum'da nasıl kebap yaptıklarını ifşa etti.

'Turgut'un hatırı için karşılıksız para bastık'

Sözlerine, "Özal başbakan olduktan 6 ay sonra Bodrum’da Aktur Tatil Köyü’ne gitti. Biz de başbakanlık muhabiri olarak kendisini takip ediyoruz. O sırada başbakanlık görevinden ayrılan Bülent Ulusu da aynı tatil köyünde tatil yapıyor." ifadeleri ile başlayan Cevizoğlu, eski başbakanlardan Ulusu'yu, tatil köyünde yakalayıp ona soru sorduğunu söyledi:

"Bülent Ulusu o sıralarda sık sık Özal’la çatışıyor. Bana dedi ki, 'Sırf Turgut’un hatırı için karşılıksız para bastık.' Bunu hemen yazı işlerine bildirdim, haber ertesi günü sürmanşet oldu. Turgut Özal haber yayınlanınca gazetecileri apar topar çağırdı. 'Bu haber yalandır, Bülent Ulusu bana asla Turgut demez', ben de dedim ki 'işte bant burada.' "

Hande Fırat, Hulki Cevizoğlu'na, "Son haberiniz miydi bu? Espiriyi yapmazsam olmazdı!" diyerek kahkaha attı. Cevizoğlu da, "Ben de esprine espri ile cevap vereceğim, şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet." karşılığını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?

Salatanızı ya da makarnanızı farklı hâle getirmek istiyorsanız petso sosuyla lezzetlendirebilirsiniz.

Otomobil tekeri faresi enselendi
Yerel

Otomobil tekeri faresi enselendi

İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 42 kez "o..
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!

Merkez Bankası, dövizdeki sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle dövize bir müdahale daha yapıldığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay