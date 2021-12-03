Hulki'nin son haberi bu mu oldu? 'Turgut'un hatırı için karşılıksız para bastık'

Hulki Cevizoğlu CNN Türk ekranında Hande Fırat'a konuk oldu. Hulki'nin 38 yıllık anısı, eski başbakanların, halefi ile selefi ile Bodrum'da nasıl kebap yaptıklarını ifşa etti.

'Turgut'un hatırı için karşılıksız para bastık'

Sözlerine, "Özal başbakan olduktan 6 ay sonra Bodrum’da Aktur Tatil Köyü’ne gitti. Biz de başbakanlık muhabiri olarak kendisini takip ediyoruz. O sırada başbakanlık görevinden ayrılan Bülent Ulusu da aynı tatil köyünde tatil yapıyor." ifadeleri ile başlayan Cevizoğlu, eski başbakanlardan Ulusu'yu, tatil köyünde yakalayıp ona soru sorduğunu söyledi:

"Bülent Ulusu o sıralarda sık sık Özal’la çatışıyor. Bana dedi ki, 'Sırf Turgut’un hatırı için karşılıksız para bastık.' Bunu hemen yazı işlerine bildirdim, haber ertesi günü sürmanşet oldu. Turgut Özal haber yayınlanınca gazetecileri apar topar çağırdı. 'Bu haber yalandır, Bülent Ulusu bana asla Turgut demez', ben de dedim ki 'işte bant burada.' "

Hande Fırat, Hulki Cevizoğlu'na, "Son haberiniz miydi bu? Espiriyi yapmazsam olmazdı!" diyerek kahkaha attı. Cevizoğlu da, "Ben de esprine espri ile cevap vereceğim, şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet." karşılığını verdi.