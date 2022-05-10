Hulki Cevizoğlu'ndan sert tepki: Bunun adı ekonomik yamyamlık!

Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra fiyat artıran konut sahiplerine tepki gösterdi. Açıklamanın hemen ardından yapılan büyük zamların bir 'ekonomik yamyamlık' olduğunun altını çizen Cevizoğlu, "Fiyat artışlarının, Suriyelilerin aşırı konut satın alma ve kiralama talebinden kaynaklanmadığı görüldü. Siyasi manipülasyonlar çürüdü. 'Hemen ev fiyatlarını artırayım' diyenin kulağından tutmak gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından konut fiyatlarını yükselttiler

Erdoğan'ın, konut alacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından bazı fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı. İlan sahipleri, Erdoğan'ın açıklamasından bir saat bile geçmeden satışa sunduğu konutların fiyatını en az 200-300 bin lira artırdı.

'Suriyeliler yüzünden ev fiyatları artıyor' manipülasyonları çürüdü

Söz konusu gelişmelere ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, yapılanların bir 'ekonomik yamyamlık' olduğunu vurgulayarak, bir cezai yaptırımın uygulanması gerektiğini söyledi.

Cevizoğlu, yaşananlar sonrasında 'Suriyeliler yüzünden ev fiyatları artıyor' şeklindeki siyasi manipülasyonların da çürüdüğünü ifade etti.

"Ekonomik yamyamlığın önüne geçmek gerekiyor"

Cevizoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan paket açıkladı. Açıklama sonrası 'Hemen ev fiyatlarını artırayım' diyenin kulağından tutmak gerekiyor. Ev sahibi, müteahhit, emlakçı... Manipülasyon varsa ona bakacağız. Bugüne kadar hep şunu duyduk; 'Efendim bu konut artışları Suriyeli göçmenlerden kaynaklanıyor, büyük talepte bulunuyor o yüzden fiyatlar artıyor. Türk vatandaşlarımız da pahalı ev almak ya da çok yüksek kiralarda oturmak zorunda kalıyor' deniyordu.

Bu akşamki açıklamalar, Suriyelilerin aşırı konut satın alma ve kiralama talebinden kaynaklanmadığını gösteriyor. Bu siyasi manipülasyonlara bakacağız. Cezası neyse vereceğiz. Adam öldürenin, yaralayanın, kapkaççının cezası varsa burada kapkaç biçiminde zam yapanın da cezası olmalı. Türkiye'de de bazı insanların ekonomik yamyamlık yapmalarının önüne geçmek gerekir. "