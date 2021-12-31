Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için bomba sözler: TÜİK, MEB'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı!

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, randevusuz gittiği için TÜİK binasına alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zamlarda büyük payı olan TÜSİAD'ın binasını basması gerektiğini söyledi.

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programında daha önce randevusu olmadan TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez de adeta baskın yapar gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi tartışıldı.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, devlet kurumlarının kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı" diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi.

'TÜSİAD'a hesap sorsaydı'

Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor.

'Bürokrata şov yapıyor'

TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya."