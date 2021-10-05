Hulki Cevizoğlu muhalefeti bombaladı: Bu pehlivanınız kaç kilo geliyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dillerinden düşürmedikleri 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendilerine yöneltilen "Adayınızı neden açıklamıyorsunuz" eleştirilerine ilişkin, "Adayımız niye bu kadar merak ediliyor? Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar" diyerek yanıt verdi.

Söz konusu açıklamaları ve Millet İttifakı'nın seçimler için izlediği 'aday' politikasını CNN Türk canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti ve CHP'nin tutumunun seçmene bir hakaret olduğunu ifade etti.

"Son dakikada oldu bitti olsun, kimse bilmesin"

Sözlerine futboldan bir örnekle başlayan Cevizoğlu, "Futbolda bile transfer edilecek futbolcuyu, onun oyununu görürüz, transferi son dakika olmaz. Millet İttifakı'nın daha önce de Ekmeleddin İhsanoğlu'nu da son dakikada çıkardılar. 'Son dakikada oldu bitti olsun, kimse bilmesin' mantığı. Seçmene hakaret değil mi bu? Biz seçeceğimiz ürünü görmeyecek miyiz?" tepkisini gösterdi.

"Kese kağıdına atıp, defosunu çürüğünü sonra mı göreceğiz?"

Eleştirilerine manav örneği ile devam eden Cevizoğlu, "Eskiden kötü manavlar üste güzel domatesleri koyup, vatandaşa 'seçmek yasak' deyip alta çürükleri doldurup keseye koyardı. Siz çürük bir aday mı çıkaracaksınız? Kese kağıdına atıp, defosunu çürüğünü sonra mı göreceğiz?" diye konuştu.

'Adayınız çıksın da görelim'

Adayın açıklanması gerektiğini ve halkın da bu adayın geçmişini ve yarınını değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Cevizoğlu, "O kadar seçmene saygısızlık var ki... Adayınız çıksın ortaya. Kemal Bey diyor ya Erdoğan'a, 'Er meydanına gel, er meydanına gel'... Adayınız çıksın da görelim. Kim bir tartışalım. Bu pehlivanınız kaç kilo geliyor, hangi oyunları biliyor. Onun kuvveti oyunu bozabilir mi?" tepkisini noktaladı.