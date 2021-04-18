  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütün çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş Cumartesi mesaisi kararı

Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeline dünyaca ünlü tasarım ödülü

Bir ülke daha duyurdu: Rusya’ya karşı savaş gemileri yola çıkıyor!

İçeride FETÖ’cüyle kalan Türker Ertürk dışarıda PKK sempatizanına koştu

Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi

Tansiyonu yükseltecek adım! Savaş gemileri az önce Boğaz'dan geçti

Joe Biden ‘tek seferde yapamazdık’ diyerek duyurdu! ‘Sayıyı arttırıyoruz’

Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!

Dolardaki bu seviyeye dikkat... Merkez Bankası'nın kararındaki kritik detay!

Vali Cuburi açıkladı: Türkiye'nin önem verdiği bölgede silahlı güç kurulacak!
Gündem Hulki Cevizoğlu: Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Hulki Cevizoğlu, “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm.” ifadelerini kullanarak Kanal İstanbul’un neden yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 15:57:00 -

CNN Türk’te Akıl Çemberi programına katılan Dr. Hulki Cevizoğlu, İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul’un önemini “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleri ile anlattı.

Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, “Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır” dedi.

Cevizoğlu, “Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul’a neden hayır dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz diyen Cevizoğlu, “Neymiş Montrö’ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı’na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.” İfadelerini kullandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu bombası patlıyor mu? Terken Hatun'dan Barış Arduç açıklaması
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bombası patlıyor mu? Terken Hatun'dan Barış Arduç açıklaması

“Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinin Terken Hatun’u Hatice Şendil, diziye Berkyaruk olarak katılacağı öne sürülen Barış Arduç ile ilgili gelen ..
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi
Gündem

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Kırmızı oda, camdaki kız gibi dizilerin hikaye sahibi Gülseren Budayıcıoğlu’na, Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.
Mollaya saldırı! Görüntüler gündeme oturdu
Dünya

Mollaya saldırı! Görüntüler gündeme oturdu

İran'da yolda yürüyen mollaya, genç bir adam tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı İran'da gündeme oturdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay