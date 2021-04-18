Hulki Cevizoğlu: Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm

CNN Türk’te Akıl Çemberi programına katılan Dr. Hulki Cevizoğlu, İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul’un önemini “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleri ile anlattı.

Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, “Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır” dedi.

Cevizoğlu, “Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul’a neden hayır dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz diyen Cevizoğlu, “Neymiş Montrö’ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı’na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.