Hulki Cevizoğlu esti gürledi: Bir kez de şerefinle yenil

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programı konuklarından biri olan sosyolog, gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına değinirken Kılıçdaroğlu sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 dönem daha iktidarda kalacağını savundu.

"Kılıçdaroğlu'nda iktidar korkusu var, bu yüzden yetkileri kullanmayalım diyor, kardeşim önce aday ol, seçil gel, eğer mevcut şu andaki Cumhurbaşkanlığı sistemini uygulamaları beğenmiyor isen tersini yap, yetki sende olsun." diyen, Hulki Cevizoğlu, CHP liderlerinde yöneticilerinde iktidar korkusunun hep görüldüğünü dile getirerek "Bu hakikaten bir psikolojik bir durumdur. Bulundukları durumu bir koza gibi içine sığınıp kozanın içinde yaşamaya çalışıyorlar. Bu kozanın içinden kelebek olarak çıkıp uçamıyorlar. Ben muhalefette kalayım, söz söyleyeyim sorumluluğum olmasın. Bu ne güzel iş" dedi.

Muhalefeti sokaktaki vatandaşın da yaptığını söyleyen Cevizoğlu "Al sen iktidarı korkma, yetkileri Erdoğan gibi kullanma. Başka türlü kullan. Herşeyi Atatürk ilkelerine göre yapacağını söyle. Kendine güveniyorsan yetkiyi sen dağıt ve denetle. Kılıçdaroğlu'nun durumu, anne babasının koş dediği çocuğun korkudan koşamaması gibi birşey." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin demokratlıktan kaynaklanmadığını savunan Cevizoğlu, CHP liderinde güç korkusu olduğunu, o gücün sorumluluğunun altında ezilebileceği endişesi taşıdığını dile getirerek "Bu yüzden bazı insanlar kendisinden daha önemli insanları 'Büyük balık küçük balığı yer' sözü gereği etraflarında tutmazlar. Kendinize güvenmiyorsanız o makama gelmeniz hata olmuş demektir. Gelmeyin bırakın, 83 milyonluk ülkede analar ne evlatlar doğuruyor. Sizin babanızın malı mı bu siyaset makamları. Başaramıyorsanız gideceksiniz. Bu korkuyu demokrasi kılıfı altında gizleyebilmek Kemal Beyin görevi." şeklinde konuştu.

CHP liderinin muhalefette büyük parti olması dolayısıyla elini masaya vurması gerektiğini ve kendi adaylığını açıklaması gerektiğini anlatan Cevizoğlu "Ben aday olacığım, arkadaşlar beni destekleyin de. Desteklemediler mi, şerefinle yenilirsin ya. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birini aday yaparak, Abdullah Gül gibi birisini aday göstermeye yeltenerek şerefsizce yenilmek var ya. Savaşlarda şerefiyle yenilene kazanan komutanlar normal davranır. Ama her siyasette bir şerefsiz yenilme var. Partinin ilkelerini kabul etmeyen Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösteriyorsun bu şerefli bir yenilgi değil ki. Her şeyin bir şerefi var. Şerefinle kazan, şerefinle kaybet. Kaybetmek kötü bir şey değil. İşte asıl demokrasi bu, kaybetmeyi sindirebilmek, bunu da normal koşullarda yapmak."

Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymaması halinde bulunduğu koltuğu hemen terk etmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu nedeniyle 3 dönem daha iktidarını sürdüreceğini söyledi.