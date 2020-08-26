Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
Katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında öldürüldüğünü iddia etti.
Atatürk'ün sağlığının gasp edildiğini belirten Cevizoğlu, bilerek öldürüldüğünü söyledi.
Kaplıcaya gönderdiler
Yanlış tedavi uygulandığına değinen Cevizoğlu, manevi kazı Afet İnan'a bu konu hakkanda mektup yazdığını belirterek, Atatürk'ün doktorlarının yanlış tedavi uyguladığından yakındığını söyledi. Siroz hastalığı olmasına rağmen doktorlarının kaplıcaya gitmesini tavsiye ettiğini söyledi.
Cevizoğlu, Atatürk'ten birçok kişinin olduğu gibi İngilizlerin de kurtulmak istediğini belirtti.